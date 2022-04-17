С Вербным воскресеньем 2022! Яркие праздничные поздравления в открытках и картинках

Не забудьте поздравить своих любимых, родственников, друзей и знакомых с этим светлым праздником

В воскресенье, 17 апреля, христиане восточного обряда отмечают важный праздник, который входит в число двунадесятых, — Вербное воскресенье. Отметим, что этот праздник не имеют четкой даты празднования, и каждый год отмечается в другой день. Однако это всегда седьмой день недели, а именно последнее воскресенье перед Пасхой.

В этот день принято освящать веточки пушистой вербы. Считается, что они защищают дом и приносят благосостояние. Также освященные веточки вербы можно подарить своих близким, обязательно пожелав при этом счастья, добра и надежды.

"Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые открытки и картинки с Вербным воскресеньем, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.

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Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

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