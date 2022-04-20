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С Чистым четвергом! Красивые поздравления в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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С Чистым четвергом! Красивые поздравления в картинках и открытках

Считается, что в этот день вода наделяется чудодейственной силой

Четвертый день Страстной недели — Чистый четверг — в 2022 году припадает на 21 апреля. Считается, что в этот день Иисус собрал 12 апостолов на Тайную вечерю, во время которой омыл ноги своим ученикам. Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной седьмицы.

Люди верят, что в Чистый четверг вода приобретает целебную силу, поэтому одна из самых важных традиций праздника связана с тем, что до рассвета нужно успеть искупаться. Также в этот день важно очистить не только свое тело, но и мысли и душу.

"Телеграф" собрал для вас лучшие и искренние короткие поздравления с Чистым четвергом в стихах, прозе, а также различных картинках и открытках.

Поздравления с Чистым четвергом 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Чистым четвергом 2022

В день, что Чистым величают,

Вас сердечно поздравляю.

Пусть хранит вас ангел светлый,

С Четвергом вас, днем приветным!

Пускай этот Чистый четверг будет чистым во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живёт уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

С Чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, добра, любви!

С чистым четвергом я поздравляю

И желаю долгих жизни лет,

Радости, удачи и здоровья,

В сердце пусть мерцает веры свет!

Сохраним мы искренне и свято

Чистоту и тела, и души.

Счастья, милосердья и богатства,

Не держать обиды, не грешить!

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю, чтобы жизнь заиграла новыми красками, хорошего настроения, чистоты души, добра и счастья. Пусть чистота придет в ваш дом, ваши мысли и ваше сердце!

Пусть от грязи, пыли, сора

Весь очистится ваш дом.

Пусть уйдут все злые мысли

С этим Чистым четвергом.

Чтоб и небо было ясным,

И чиста была душа.

Чтобы все мы ощущали,

Как жизнь наша хороша!

Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.

Ранее мы публиковали календарь пасхальных праздников в 2022 году, чтобы вы не пропустили ни одну из важных дат.

Теги:
#Поздравление #Чистый четверг
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