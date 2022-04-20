С Чистым четвергом! Красивые поздравления в картинках и открытках
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Считается, что в этот день вода наделяется чудодейственной силой
Четвертый день Страстной недели — Чистый четверг — в 2022 году припадает на 21 апреля. Считается, что в этот день Иисус собрал 12 апостолов на Тайную вечерю, во время которой омыл ноги своим ученикам. Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной седьмицы.
Люди верят, что в Чистый четверг вода приобретает целебную силу, поэтому одна из самых важных традиций праздника связана с тем, что до рассвета нужно успеть искупаться. Также в этот день важно очистить не только свое тело, но и мысли и душу.
"Телеграф" собрал для вас лучшие и искренние короткие поздравления с Чистым четвергом в стихах, прозе, а также различных картинках и открытках.
Поздравления с Чистым четвергом 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Чистым четвергом 2022
В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас ангел светлый,
С Четвергом вас, днем приветным!
Пускай этот Чистый четверг будет чистым во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
С Чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, добра, любви!
С чистым четвергом я поздравляю
И желаю долгих жизни лет,
Радости, удачи и здоровья,
В сердце пусть мерцает веры свет!
Сохраним мы искренне и свято
Чистоту и тела, и души.
Счастья, милосердья и богатства,
Не держать обиды, не грешить!
Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю, чтобы жизнь заиграла новыми красками, хорошего настроения, чистоты души, добра и счастья. Пусть чистота придет в ваш дом, ваши мысли и ваше сердце!
Пусть от грязи, пыли, сора
Весь очистится ваш дом.
Пусть уйдут все злые мысли
С этим Чистым четвергом.
Чтоб и небо было ясным,
И чиста была душа.
Чтобы все мы ощущали,
Как жизнь наша хороша!
Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.
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