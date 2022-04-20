С Чистым четвергом! Красивые поздравления в картинках и открытках

Считается, что в этот день вода наделяется чудодейственной силой

Четвертый день Страстной недели — Чистый четверг — в 2022 году припадает на 21 апреля. Считается, что в этот день Иисус собрал 12 апостолов на Тайную вечерю, во время которой омыл ноги своим ученикам. Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной седьмицы.

Люди верят, что в Чистый четверг вода приобретает целебную силу, поэтому одна из самых важных традиций праздника связана с тем, что до рассвета нужно успеть искупаться. Также в этот день важно очистить не только свое тело, но и мысли и душу.

"Телеграф" собрал для вас лучшие и искренние короткие поздравления с Чистым четвергом в стихах, прозе, а также различных картинках и открытках.

Поздравления с Чистым четвергом 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Чистым четвергом 2022

В день, что Чистым величают, Вас сердечно поздравляю. Пусть хранит вас ангел светлый, С Четвергом вас, днем приветным!

Пускай этот Чистый четверг будет чистым во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!

С самым Чистым четвергом! Пусть тепло приходит в дом, В сердце будет доброта, Мир, покой и чистота. Пусть в душе живёт уют, Небеса любовь пошлют, Каждый шаг благословят И мечты осуществят!

С Чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, добра, любви!

С чистым четвергом я поздравляю И желаю долгих жизни лет, Радости, удачи и здоровья, В сердце пусть мерцает веры свет! Сохраним мы искренне и свято Чистоту и тела, и души. Счастья, милосердья и богатства, Не держать обиды, не грешить!

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю, чтобы жизнь заиграла новыми красками, хорошего настроения, чистоты души, добра и счастья. Пусть чистота придет в ваш дом, ваши мысли и ваше сердце!

Пусть от грязи, пыли, сора Весь очистится ваш дом. Пусть уйдут все злые мысли С этим Чистым четвергом. Чтоб и небо было ясным, И чиста была душа. Чтобы все мы ощущали, Как жизнь наша хороша!

Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.

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