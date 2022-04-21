Яркие поздравления с Чистым четвергом своими словами и в стихах
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Не забудьте поздравить своих родных и близких с Чистым четвергом
В четверг, 21 апреля украинцы отмечают Чистый четверг, который считается одним из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. В этот день верующие вспоминают одно из важнейших евангельских событий последних дней земной жизни Иисуса Христа – Тайную вечерю.
В Чистый четверг существует традиция наводить порядок в доме, а также принято начинать готовить первые блюда к пасхальному столу. Помимо этого особое внимание верующие уделяют купанию. Считается, что вода в этот день помогает сберечь здоровье на целый год.
"Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления в стихах и прозе, а также картинки и открытки, которые подарят вашим близким праздничное настроение.
Поздравления с Чистым четвергом 2022: картинки и открытки
Поздравления с Чистым четвергом 2022: стихи и проза
Освободись от мыслей грешных,
Из дома вымети весь сор,
И в сердце искреннем поспешно
Ты веры разожги костёр!
Не зря Четверг зовётся Чистым,
Он обновление несёт.
Улыбкой наградит лучистой
И благодатью на весь год!
Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды и неурядицы, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!
Чистый четверг — праздник святой.
Пусть с ним прибудет любовь.
Пусть Бог защитит от беды любой.
Здоровье крепнет вновь.
Пусть дом наполнится светом.
Здоровья, удачи, тепла.
Пусть жизнь озариться смехом
И будет долга и светла.
Пусть в этот особый день станет светло и радостно на душе. Пусть чистая святая вода ручья, реки или озерка, омыв тебя, заберет с собой печали, беды и обиды, принеся покой. Желаю мира в сердце и душе. Желаю счастья близким и тебе! Пусть доброта сквозит во всем, что окружает! Пускай сбывается все то, о чем мечтаешь!
Поздравляю всех сегодня
С славным, чистым четвергом,
Пускай дух всегда приподнят,
Светит солнце за окном!
Убирайтесь нынче чище,
Чтоб сверкали все жилища,
Разлилось тепло по душам,
Мир стал ярок, добродушен!
Пусть в Чистый четверг душа каждого будет светлой и ясной. Дом очистите от всего негативного и отрицательных мыслей. Пусть атмосфера будет доброй и приятной. Если дом наш будет чистым, то и настроение, отношения станут прекрасными. Ведь Господь любит порядок во всем.
Чистый четверг в дом пригласите,
Пусть освятит он жилье,
Смоет печали, обиды и хвори,
Чтобы жить стало легко!
Пусть власть теряют дурные все мысли,
В прах превратятся сомнения,
Пусть грусти дух испарится из сердца,
И будет сиять настроенье!
Поздравляю с праздником! Желаю вам встретить этот день чистыми душой и телом, со светлыми надеждами, желаниями и мечтами. Пусть все они сбудутся, сделав вас здоровыми, счастливыми, удачливыми в любви и дружбе.
Ранее "Телеграф" писал о важных приметах в Чистый четверг, а также рассказывал о главных запретах, которые лучше не нарушать.
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