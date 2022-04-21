Яркие поздравления с Чистым четвергом своими словами и в стихах

Не забудьте поздравить своих родных и близких с Чистым четвергом

В четверг, 21 апреля украинцы отмечают Чистый четверг, который считается одним из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. В этот день верующие вспоминают одно из важнейших евангельских событий последних дней земной жизни Иисуса Христа – Тайную вечерю.

В Чистый четверг существует традиция наводить порядок в доме, а также принято начинать готовить первые блюда к пасхальному столу. Помимо этого особое внимание верующие уделяют купанию. Считается, что вода в этот день помогает сберечь здоровье на целый год.

"Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления в стихах и прозе, а также картинки и открытки, которые подарят вашим близким праздничное настроение.

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Поздравления с Чистым четвергом 2022: картинки и открытки

Поздравления с Чистым четвергом 2022: стихи и проза

Освободись от мыслей грешных, Из дома вымети весь сор, И в сердце искреннем поспешно Ты веры разожги костёр! Не зря Четверг зовётся Чистым, Он обновление несёт. Улыбкой наградит лучистой И благодатью на весь год!

Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды и неурядицы, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!

Чистый четверг — праздник святой. Пусть с ним прибудет любовь. Пусть Бог защитит от беды любой. Здоровье крепнет вновь. Пусть дом наполнится светом. Здоровья, удачи, тепла. Пусть жизнь озариться смехом И будет долга и светла.

Пусть в этот особый день станет светло и радостно на душе. Пусть чистая святая вода ручья, реки или озерка, омыв тебя, заберет с собой печали, беды и обиды, принеся покой. Желаю мира в сердце и душе. Желаю счастья близким и тебе! Пусть доброта сквозит во всем, что окружает! Пускай сбывается все то, о чем мечтаешь!

Поздравляю всех сегодня С славным, чистым четвергом, Пускай дух всегда приподнят, Светит солнце за окном! Убирайтесь нынче чище, Чтоб сверкали все жилища, Разлилось тепло по душам, Мир стал ярок, добродушен!

Пусть в Чистый четверг душа каждого будет светлой и ясной. Дом очистите от всего негативного и отрицательных мыслей. Пусть атмосфера будет доброй и приятной. Если дом наш будет чистым, то и настроение, отношения станут прекрасными. Ведь Господь любит порядок во всем.

Чистый четверг в дом пригласите, Пусть освятит он жилье, Смоет печали, обиды и хвори, Чтобы жить стало легко! Пусть власть теряют дурные все мысли, В прах превратятся сомнения, Пусть грусти дух испарится из сердца, И будет сиять настроенье!

Поздравляю с праздником! Желаю вам встретить этот день чистыми душой и телом, со светлыми надеждами, желаниями и мечтами. Пусть все они сбудутся, сделав вас здоровыми, счастливыми, удачливыми в любви и дружбе.

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