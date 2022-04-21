С Чистым четвергом 2022! Красочные праздничные открытки и видеопоздравления

В 2022-м году Чистый четверг отмечается 21 апреля

Чистый четверг — важный христианский праздник, и отмечается он в последний четверг перед Пасхой. В этот день обязательно нужно искупаться, ведь считается, что вода ранним утром обладает целебной силой.

Главная традиция Чистого четверга – это выпечка пасхальных куличей и покраска яиц. Также в этот день нужно тщательно убираться в домах: вытирать пыль, мыть полы и окна. Считается, что вместе с грязью уходит и весь негатив из дома.

"Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления в картинках, открытках и видео, которые наполнят ваших друзей и родных праздничным настроением.

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Поздравления с Чистым четвергом 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Чистым четвергом

Ранее "Телеграф" писал о важных приметах в Чистый четверг, а также рассказывал о главных запретах, которые лучше не нарушать.