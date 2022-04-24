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С Пасхой: красивые видеопоздравления, картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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С Пасхой: красивые видеопоздравления, картинки и открытки

На Пасху традиционно принято поздравлять своих родственников, друзей и близких.

Праздник светлой Пасхи Христовой в 2022 году выпадает на 24 апреля. Это один из самых важных праздников в церковном календаре. В этот день во время пасхального богослужения священники воспевают жертву Иисуса Христа, которого распяли за человеческие грехи, и призывают к жизни по религиозным канонам.

На Пасху принято выпекать праздничные куличи, красить яйца, и посещать церковную службу. Праздник желательно провести в кругу родных.

Пасха — самый светлый и радостный праздник в году. Поэтому поздравления к этому дню должны быть исключительно красивыми. В честь праздника "Телеграф" собрал самые красивые поздравительные картинки, открытки, а также видеопоздравления с Пасхой 2022.

Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Пасхой 2022

Напомним, 24 апреля в эфире национального марафона новостей #UA разом будут транслировать торжественное богослужение по случаю Пасхи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине на праздник Пасхи не исключают возможные провокации со стороны россии. Речь идет об угрозах в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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#Поздравления #Пасха #Поздравления с Пасхой #Лучшие поздравления с Пасхой
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