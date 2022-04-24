Светлой Пасхи! Трогательные поздравления, картинки и открытки с праздником
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Приветствовать на Пасху нужно словами "Христос Воскрес!", а отвечать "Воистину Воскрес!".
Пасха — это великий церковный праздник, который установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия. Дата праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2022-м году праздник отмечается 24 апреля.
Пасха — это время очищения души, тела и глубоких раздумий. Желательно провести этот праздник в кругу своих родных и близких.
"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Пасхой: яркие открытки, картинки и короткие стихи и проза.
Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Пасхой 2022
Поздравляю! Христос Воскрес!
Добра желаю, больших чудес,
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.
Он снова с нами — воскрес Христос!
Христос Воскресе! Поздравляю с Пасхой и желаю мира, добра, тепла, благополучия и благосостояния в доме, душе и по жизни. Пусть линия жизни будет длинной, интересной и счастливой!
Пусть принесет добро и поздравления
День Светлого Христова Воскресения!
Пусть служба в храме исцелит, понравится
И чувство окрыленности появится!
В светлый праздник Пасхи Христовой, хочу пожелать тепла, уюта и благополучия в каждый дом. Чтоб любовью наполнялись сердца, а удача и успех сопутствовали в любом начинании. Чтоб рядом всегда были надежные, верные люди. Христос Воскресе!
В День Славной Пасхи пусть у вас
Все в жизни будет просто класс,
А за праздничным столом
Собралась родня вся в дом!
Поздравляю с Пасхальным воскресением! Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.
Пусть праздник светлый и великий
Наполнит счастьем каждый дом,
И сердцем чистым и открытым,
И с верой твердой, и крестом.
Пусть будет свет, Иисус воскрес!
Добра и счастья, и чудес!
Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!
Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Пасху в Украине. Также мы писали, будет ли дополнительный выходной день.