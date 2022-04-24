Укр

Светлой Пасхи! Трогательные поздравления, картинки и открытки с праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
72
Светлой Пасхи! Трогательные поздравления, картинки и открытки с праздником

Приветствовать на Пасху нужно словами "Христос Воскрес!", а отвечать "Воистину Воскрес!".

Пасха — это великий церковный праздник, который установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия. Дата праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2022-м году праздник отмечается 24 апреля.

Пасха — это время очищения души, тела и глубоких раздумий. Желательно провести этот праздник в кругу своих родных и близких.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Пасхой: яркие открытки, картинки и короткие стихи и проза.

Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Пасхой 2022

Поздравляю! Христос Воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами — воскрес Христос!

Христос Воскресе! Поздравляю с Пасхой и желаю мира, добра, тепла, благополучия и благосостояния в доме, душе и по жизни. Пусть линия жизни будет длинной, интересной и счастливой!

Пусть принесет добро и поздравления

День Светлого Христова Воскресения!

Пусть служба в храме исцелит, понравится

И чувство окрыленности появится!

В светлый праздник Пасхи Христовой, хочу пожелать тепла, уюта и благополучия в каждый дом. Чтоб любовью наполнялись сердца, а удача и успех сопутствовали в любом начинании. Чтоб рядом всегда были надежные, верные люди. Христос Воскресе!

В День Славной Пасхи пусть у вас

Все в жизни будет просто класс,

А за праздничным столом

Собралась родня вся в дом!

Поздравляю с Пасхальным воскресением! Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

Пусть праздник светлый и великий

Наполнит счастьем каждый дом,

И сердцем чистым и открытым,

И с верой твердой, и крестом.

Пусть будет свет, Иисус воскрес!

Добра и счастья, и чудес!

Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Пасху в Украине. Также мы писали, будет ли дополнительный выходной день.

Теги:
#Поздравления #Пасха
Владимир Зеленский на пресс-конференции в метро Киева
Украина
Переговоры с рф, война и угроза ядерного удара: 11 главных тезисов с пресс-конференции Зеленского в метро
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский на пресс-конференции в метро Киева
Переговоры с рф, война и угроза ядерного удара: 11 главных тезисов с пресс-конференции Зеленского в метро
Дата публикации
Категория
Одесса 23 апреля
Погибли еще 3 человека: в сети появилось видео из квартиры дома в Одессе, в который попала ракета
Дата публикации
Категория
Россияне "предупредили" о химической атаке Одессы: подробности
Россияне "предупредили" о химической атаке Одессы: подробности
Дата публикации
Категория
Лидеры бывшей ОПЗЖ Вадим Рабинович, Виктор Медведчук и Юрий Бойко
"Вынесут вперед ногами": Данилов рассказал, что ждет бывших нардепов ОПЗЖ, если те не сложат мандаты
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается уже два месяца
Война — день 60: Украина сражается уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города