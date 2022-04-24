Светлой Пасхи! Трогательные поздравления, картинки и открытки с праздником

Приветствовать на Пасху нужно словами "Христос Воскрес!", а отвечать "Воистину Воскрес!".

Пасха — это великий церковный праздник, который установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия. Дата праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2022-м году праздник отмечается 24 апреля.

Пасха — это время очищения души, тела и глубоких раздумий. Желательно провести этот праздник в кругу своих родных и близких.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Пасхой: яркие открытки, картинки и короткие стихи и проза.

Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Пасхой 2022

Поздравляю! Христос Воскрес! Добра желаю, больших чудес, Чтоб с Богом в сердце светлей жилось. Он снова с нами — воскрес Христос!

Христос Воскресе! Поздравляю с Пасхой и желаю мира, добра, тепла, благополучия и благосостояния в доме, душе и по жизни. Пусть линия жизни будет длинной, интересной и счастливой!

Пусть принесет добро и поздравления День Светлого Христова Воскресения! Пусть служба в храме исцелит, понравится И чувство окрыленности появится!

В светлый праздник Пасхи Христовой, хочу пожелать тепла, уюта и благополучия в каждый дом. Чтоб любовью наполнялись сердца, а удача и успех сопутствовали в любом начинании. Чтоб рядом всегда были надежные, верные люди. Христос Воскресе!

В День Славной Пасхи пусть у вас Все в жизни будет просто класс, А за праздничным столом Собралась родня вся в дом!

Поздравляю с Пасхальным воскресением! Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

Пусть праздник светлый и великий Наполнит счастьем каждый дом, И сердцем чистым и открытым, И с верой твердой, и крестом. Пусть будет свет, Иисус воскрес! Добра и счастья, и чудес!

Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Пасху в Украине. Также мы писали, будет ли дополнительный выходной день.