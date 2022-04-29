С днем ангела, Ирина! Красочные поздравления с праздником в картинках и открытках

Ирины независимые и очень целеустремленные женщины.

В пятницу, 29 апреля, православная церковь почитает двух мучениц: Ирину Коринфскую и Ирину Аквилейскую, которые в свое время приняли мученическую смерть за христианскую веру. А это значит, что все девушки, которые названы в честь святых отмечают свои именины.

Имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини Эйрены и означает "спокойствие", "мир". Считается, что имя имеет лексические связи с именами Арина, Ярина и Ирена. Другие формы имени Ирина: Ира, Ирэн, Ириша, Ирочка, Ируся, Иришка, Рена, Рина.

Ирины властные, сильные, коммуникабельные, решительные и самостоятельные личности, которые четко знают и понимают свои возможности. Обладательницы этого имени очень общительны, веселые и имеют хорошее чувство юмора. Внимательные и чуткие мамы, а также заботливые жены.

"Телеграф" поздравляет всех Ирин с Днем ангела, и в честь праздника мы собрали красивые и яркие поздравления с именинами, которые можно отправить виновнице торжества, чтобы поднять ей настроение.

Поздравления с Днем ангела Ирины 2022: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Ирины 2022: стихи и проза

Ира, Ирочка, Ирина, Ты мила, неповторима, Ты светла, как солнца лучик, Никогда с тобой не скучно. Ты красива, ты прекрасна, От улыбки твоей ясно. Будь же ты всегда такая — В чём-то даже неземная, Пусть всегда хранят тебя Счастье, вера и друзья.

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи!

Пусть по жизни у Иришы Счастья будет выше крыши, Чтобы лет на сто хватало, Чтобы радость нарастала! Пусть в судьбе твоей, Ирина, Будет очень все красиво: Деньги, море и любовь, А потом опять все вновь!

Ирина, с праздником тебя! Желаю тепла и света, получать только приятные эмоции, любить себя и ни в чем себе не отказывать. Радуйся каждому дню и живи ещё долго — долго!

Дорогая наша Ира, Много счастья, денег, мира, Стань любимицей судьбы, Будь счастливой, Ира, ты! Пусть всегда во всём везёт, И успех тебя найдёт, В повседневности привычной Будет всё всегда отлично.

Иришка, поздравляю! Желаю тебе ощущать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!

Ирина, живи и жизнью наслаждайся, В любви и радости купайся. Будь счастлива и молода, Пусть обойдет твой дом беда. Пусть жизнь проходит феерично, Всегда все будет на "отлично"!

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022-го года дополнительные выходные на праздники.