С днем ангела, Ирина! Красочные поздравления с праздником в картинках и открытках
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Ирины независимые и очень целеустремленные женщины.
В пятницу, 29 апреля, православная церковь почитает двух мучениц: Ирину Коринфскую и Ирину Аквилейскую, которые в свое время приняли мученическую смерть за христианскую веру. А это значит, что все девушки, которые названы в честь святых отмечают свои именины.
Имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини Эйрены и означает "спокойствие", "мир". Считается, что имя имеет лексические связи с именами Арина, Ярина и Ирена. Другие формы имени Ирина: Ира, Ирэн, Ириша, Ирочка, Ируся, Иришка, Рена, Рина.
Ирины властные, сильные, коммуникабельные, решительные и самостоятельные личности, которые четко знают и понимают свои возможности. Обладательницы этого имени очень общительны, веселые и имеют хорошее чувство юмора. Внимательные и чуткие мамы, а также заботливые жены.
"Телеграф" поздравляет всех Ирин с Днем ангела, и в честь праздника мы собрали красивые и яркие поздравления с именинами, которые можно отправить виновнице торжества, чтобы поднять ей настроение.
Поздравления с Днем ангела Ирины 2022: картинки и открытки
Поздравления с Днем ангела Ирины 2022: стихи и проза
Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чём-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи!
Пусть по жизни у Иришы
Счастья будет выше крыши,
Чтобы лет на сто хватало,
Чтобы радость нарастала!
Пусть в судьбе твоей, Ирина,
Будет очень все красиво:
Деньги, море и любовь,
А потом опять все вновь!
Ирина, с праздником тебя! Желаю тепла и света, получать только приятные эмоции, любить себя и ни в чем себе не отказывать. Радуйся каждому дню и живи ещё долго — долго!
Дорогая наша Ира,
Много счастья, денег, мира,
Стань любимицей судьбы,
Будь счастливой, Ира, ты!
Пусть всегда во всём везёт,
И успех тебя найдёт,
В повседневности привычной
Будет всё всегда отлично.
Иришка, поздравляю! Желаю тебе ощущать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!
Ирина, живи и жизнью наслаждайся,
В любви и радости купайся.
Будь счастлива и молода,
Пусть обойдет твой дом беда.
Пусть жизнь проходит феерично,
Всегда все будет на "отлично"!
Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022-го года дополнительные выходные на праздники.
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