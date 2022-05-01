С Днем труда 1 мая! Лучшие открытки и картинки к празднику

Международный день труда отмечается уже 136 лет

В воскресенье, 1 мая, в мире празднуют Международный день труда — праздник, который отмечается в 143 странах, в частности, в Украине. Как думают некоторые люди, история этого праздника корнями уходит в Советский Союз, однако это совсем не так. Напомним, что дополнительные выходные на майские праздники в Украине в 2022 году были отменены в связи с военным положением в стране.

"Телеграф" рассказывает правдивую историю события и публикует красивые поздравления с 1 мая в открытках и картинках.

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День труда 1 мая: история праздника

Основание Дня труда связано с событиями, которые случились в США в 1886 году. В Чикаго 1 мая прошла забастовка рабочих, требовавших сокращения рабочего дня до 8 часов. До этого момента они работали по 15-20 часов в сутки и получали мизерную заработную плату. В тот день забастовка закончилась множеством жертв. Подобные митинги устраивались в США еще не один раз, а в 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

День труда 1 мая в Украине

Первомай в Украине впервые отметили в 1890 году во Львове. На восток от Збруча это впервые произошло в 1900 году. День труда был также государственным праздником УНР. В 2017 году ВРУ внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда".

День труда 1 мая: поздравления

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Открытки с Первомаем 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники и важные даты украинцы будут отмечать в мае 2022 года.