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С Днем пожарных 4 мая! Душевные поздравления, открытки к празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Международный день пожарных 2022
Международный день пожарных 2022

Ежегодно 4 мая во всем мире отмечается Международный день пожарных

В эту среду, 4 мая, в мире отмечают День пожарных. В этот день мы благодарим всех, кто, не щадя себя, продолжает борьбу с огнем и чтим память тех, кто отдал свою жизнь, спасая других.

"Телеграф" рассказывает об истории и значении праздника, а также публикует подборку красивых поздравительных стихов, открыток и картинок ко Дню пожарных 4 мая.

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Международный день пожарных: история и значение праздника

Международный день пожарных отмечается с 1998 года. Он был основан в память о трагических событиях, случившихся в Австралии. Во время тушения лесного пожара, из-за смены направления ветра, загорелась пожарная машина, а находящиеся в ней пятеро пожарных погибли от огня. Добавим, что профессиональный праздник в мире отмечается в день памяти святого Флориана Лорхского, которого в католической церкви считают покровителем пожарных.

В этот день награждают героев, которые рискуют своей жизнью в борьбе с огнем, вспоминают погибших и пострадавших во время тушения, возлагают венки у памятников, а также устраивают разъяснительные работы взрослым и детям по предотвращению возгорания и пожаров.

Стоить отметить, что несмотря на военные действия украинские спасатели каждый день защищают и спасают жизнь людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня. 4 мая каждый может выразить наше общее спасибо пожарным. Напомним, что профессиональный праздник Дня работников пожарной охраны Украины отмечается 17 апреля.

Международный день пожарных: открытки

Быть пожарным так непросто

И с огнем в борьбу вступать.

В этот день хочу, ребята,

Я вам вот что пожелать.

Пусть пожаров будет меньше,

А доходы пусть растут,

По достоинству оценен

Пусть нелегкий будет труд.

Счастья вам, добра и мира,

И побед в борьбе с огнем,

Тыла крепкого, везенья

Утром, вечером и днем.

Ваш труд под силу только смелым.

Лишь тем, кому неведом страх.

Лишь самым стойким и умелым,

Добро сияет в чьих глазах.

Пусть вас успех не покидает,

А счастье ждет вас на пути.

Пусть лишь душа огнем пылает,

Пусть пламя чувств горит в груди.

Ты пожарник от Бога,

Много жизней ты спас!

Пусть большая дорога

Станет светлой сейчас!

Ранее сообщалось, что 8 мая во всем мире отмечается День матери.

Теги:
#Поздравления #Праздники #ГСЧС #Открытки #Международный день пожарных
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