С Днем пожарных 4 мая! Душевные поздравления, открытки к празднику
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Ежегодно 4 мая во всем мире отмечается Международный день пожарных
В эту среду, 4 мая, в мире отмечают День пожарных. В этот день мы благодарим всех, кто, не щадя себя, продолжает борьбу с огнем и чтим память тех, кто отдал свою жизнь, спасая других.
"Телеграф" рассказывает об истории и значении праздника, а также публикует подборку красивых поздравительных стихов, открыток и картинок ко Дню пожарных 4 мая.
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Международный день пожарных: история и значение праздника
Международный день пожарных отмечается с 1998 года. Он был основан в память о трагических событиях, случившихся в Австралии. Во время тушения лесного пожара, из-за смены направления ветра, загорелась пожарная машина, а находящиеся в ней пятеро пожарных погибли от огня. Добавим, что профессиональный праздник в мире отмечается в день памяти святого Флориана Лорхского, которого в католической церкви считают покровителем пожарных.
В этот день награждают героев, которые рискуют своей жизнью в борьбе с огнем, вспоминают погибших и пострадавших во время тушения, возлагают венки у памятников, а также устраивают разъяснительные работы взрослым и детям по предотвращению возгорания и пожаров.
Стоить отметить, что несмотря на военные действия украинские спасатели каждый день защищают и спасают жизнь людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня. 4 мая каждый может выразить наше общее спасибо пожарным. Напомним, что профессиональный праздник Дня работников пожарной охраны Украины отмечается 17 апреля.
Международный день пожарных: открытки
Быть пожарным так непросто
И с огнем в борьбу вступать.
В этот день хочу, ребята,
Я вам вот что пожелать.
Пусть пожаров будет меньше,
А доходы пусть растут,
По достоинству оценен
Пусть нелегкий будет труд.
Счастья вам, добра и мира,
И побед в борьбе с огнем,
Тыла крепкого, везенья
Утром, вечером и днем.
Ваш труд под силу только смелым.
Лишь тем, кому неведом страх.
Лишь самым стойким и умелым,
Добро сияет в чьих глазах.
Пусть вас успех не покидает,
А счастье ждет вас на пути.
Пусть лишь душа огнем пылает,
Пусть пламя чувств горит в груди.
Ты пожарник от Бога,
Много жизней ты спас!
Пусть большая дорога
Станет светлой сейчас!
Ранее сообщалось, что 8 мая во всем мире отмечается День матери.
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