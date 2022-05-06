С днем ангела Юрия! Яркие поздравления с именинами в картинках и открытках
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Святой Георгий/Юрий Победоносец — является покровителем Украины, и в частности Киева и области.
В пятницу, 6 мая православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца. Логичнее предположить, что в этот день свои именины отмечают Георгии, но так как лингвисты считают, что Юрий – это славянская форма имени Георгий, то вместе с Жорами день ангела отмечают все мужчины, которых назвали Юрами.
Имя Юрий, как и Георгий, произошло от древнегреческого имени Георгиос и означает "земледелец", "возделывающий землю". Также существует версия, что с латыни имя может переводиться как "верность клятве".
Юрии — целеустремленные и напористые, всегда идут к намеченной цели, не сворачивая со своего пути. Они темпераментны, но умеющие управлять своими эмоциями. Носители этого имени знают себе цену, однако не любят привлекать к себе внимание, однако врожденная харизма и обаяние притягивают людей.
"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки с именинами Юрия, а также трогательные поздравления в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить всех своих знакомых Юриев.
Поздравления с днем ангела Юрия 2022: картинки и открытки
Поздравления с днем ангела Юрия 2022: стихи и проза
В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником! Юрчик, искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.
Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!
Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.
Сильный, смелый, независимый,
Ты, как Зевс, непобедим.
Мы тебе желаем, Юрий,
Жить как царь, как Алладин.
Пусть не пропадает жажда
Впечатлений, жизнь, пусть
Для тебя открыта дверь
В сады радости и чувства.
Пусть каждое мгновение тебе, Юрий, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом. Желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!
Уважаемый наш Юра, мы желаем тебе,
Чтобы сбывались самые сложные мечты,
Вдохновляйся и всепланово расти,
Все, что ищешь – легко найти.
И в здоровье, и в деньгах только изобилия,
В голове в семье тотального порядка.
Юра, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
Пусть ангел жизнь твою оберегает,
Беда пусть тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пусть не обижают.
И что бы всем врагам во зло
Тебе всегда во всем везло!
Юрчик, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес! Поздравляю и желаю удачи во всех областях жизни. Пусть каждый твой друг, только услышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя будут только успешные дни, недели и месяцы. С праздником!
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