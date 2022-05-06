С днем ангела Юрия! Яркие поздравления с именинами в картинках и открытках

Святой Георгий/Юрий Победоносец — является покровителем Украины, и в частности Киева и области.

В пятницу, 6 мая православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца. Логичнее предположить, что в этот день свои именины отмечают Георгии, но так как лингвисты считают, что Юрий – это славянская форма имени Георгий, то вместе с Жорами день ангела отмечают все мужчины, которых назвали Юрами.

Имя Юрий, как и Георгий, произошло от древнегреческого имени Георгиос и означает "земледелец", "возделывающий землю". Также существует версия, что с латыни имя может переводиться как "верность клятве".

Юрии — целеустремленные и напористые, всегда идут к намеченной цели, не сворачивая со своего пути. Они темпераментны, но умеющие управлять своими эмоциями. Носители этого имени знают себе цену, однако не любят привлекать к себе внимание, однако врожденная харизма и обаяние притягивают людей.

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"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки с именинами Юрия, а также трогательные поздравления в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить всех своих знакомых Юриев.

Поздравления с днем ангела Юрия 2022: картинки и открытки

Поздравления с днем ангела Юрия 2022: стихи и проза

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником! Юрчик, искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

От души желаю, Юрий, Чтоб везло тебе во всем, Ссоры, ветры, злые бури Мимо обошли твой дом. Чтобы в сердце лишь веселье, И родные за столом, Только в плюсе настроенье, И успех в труде любом!

Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.

Сильный, смелый, независимый, Ты, как Зевс, непобедим. Мы тебе желаем, Юрий, Жить как царь, как Алладин. Пусть не пропадает жажда Впечатлений, жизнь, пусть Для тебя открыта дверь В сады радости и чувства.

Пусть каждое мгновение тебе, Юрий, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом. Желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

Уважаемый наш Юра, мы желаем тебе, Чтобы сбывались самые сложные мечты, Вдохновляйся и всепланово расти, Все, что ищешь – легко найти. И в здоровье, и в деньгах только изобилия, В голове в семье тотального порядка.

Юра, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

Пусть ангел жизнь твою оберегает, Беда пусть тебя не знает, Пусть горе от тебя бежит, Друзья пусть не обижают. И что бы всем врагам во зло Тебе всегда во всем везло!

Юрчик, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес! Поздравляю и желаю удачи во всех областях жизни. Пусть каждый твой друг, только услышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя будут только успешные дни, недели и месяцы. С праздником!

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