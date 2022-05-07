День матери в Украине 2022: душевные поздравления в стихах, красивые открытки

Ежегодно праздник, посвященный всем украинским матерям, отмечают во второе воскресенье мая

В это воскресенье в Украине празднуют День матери. Это очень значимое событие, ведь роль матери и женщины в украинском обществе огромна. День матери в Украине в этом году празднуют 8 мая. Каждый год эта дата меняется, ведь принято отмечать этот праздник во второе воскресенье мая.

Мы уважаем, любим и ценим наших мам и желаем им только счастья и крепкого здоровья. А также мирного неба над головой, что особенно актуально сейчас, когда в Украине идет война с российским захватчиком.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" собрал в этом материале подборку душевных поздравлений в стихах, открытках и картинках.

С Днем матери 2022: стихи

В День матери спасибо За все я говорю, За нежность и заботу Тебя благодарю. Ты, мама, всех роднее, Всех ближе и добрей, Будь счастлива, родная, И вовсе не болей. Тебя люблю я очень, Тобою дорожу. За то, что есть ты, мама, Спасибо я скажу.

Мама — это счастье, мама — теплота, Мама — нежность, ласка, мама — доброта! Мама — лучик света, мама — свет очей, Мама — это сказка ласковых речей! Почитайте маму, ведь она — одна, Мама в этой жизни всем ведь нам нужна. Без мамули милой белый свет не мил, Мама — это чудо, мама — это мир!

Мама, милая, родная, дорогая, Ты одна такая у меня. И в День матери тебе я пожелаю Долгих лет, любви, в душе тепла. Обнимаю крепко и целую. Жить тебе в достатке и без бед. Я тебя любить не перестану, Для меня тебя дороже нет.

Мамочка моя родная, Поздравляю я тебя! Пусть глаза твои сияют, Как на солнышке роса. Пусть в сердечке будет радость, На душе всегда весна! И почаще улыбайся, Мама, милая моя!

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Мама милая, желаю Солнца, света и тепла! Чтобы ты счастливой самой И красивою была. Ни минуты не грустила, Капли слёз не пролила, Улыбалась и смеялась, И здоровою была. Поздравляю всей душою, Искренне тебя любя, Этот день — он твой по праву. Мама, с праздником тебя!

С Днем матери 2022: открытки и картинки

Открытки с Днем матери

Открытки с Днем матери

Открытки с Днем матери

Открытки с Днем матери

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Открытки с Днем матери

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