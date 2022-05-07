День матери в Украине 2022: душевные поздравления в стихах, красивые открытки
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Ежегодно праздник, посвященный всем украинским матерям, отмечают во второе воскресенье мая
В это воскресенье в Украине празднуют День матери. Это очень значимое событие, ведь роль матери и женщины в украинском обществе огромна. День матери в Украине в этом году празднуют 8 мая. Каждый год эта дата меняется, ведь принято отмечать этот праздник во второе воскресенье мая.
Мы уважаем, любим и ценим наших мам и желаем им только счастья и крепкого здоровья. А также мирного неба над головой, что особенно актуально сейчас, когда в Украине идет война с российским захватчиком.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Телеграф" собрал в этом материале подборку душевных поздравлений в стихах, открытках и картинках.
С Днем матери 2022: стихи
В День матери спасибо
За все я говорю,
За нежность и заботу
Тебя благодарю.
Ты, мама, всех роднее,
Всех ближе и добрей,
Будь счастлива, родная,
И вовсе не болей.
Тебя люблю я очень,
Тобою дорожу.
За то, что есть ты, мама,
Спасибо я скажу.
Мама — это счастье, мама — теплота,
Мама — нежность, ласка, мама — доброта!
Мама — лучик света, мама — свет очей,
Мама — это сказка ласковых речей!
Почитайте маму, ведь она — одна,
Мама в этой жизни всем ведь нам нужна.
Без мамули милой белый свет не мил,
Мама — это чудо, мама — это мир!
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.
Мамочка моя родная,
Поздравляю я тебя!
Пусть глаза твои сияют,
Как на солнышке роса.
Пусть в сердечке будет радость,
На душе всегда весна!
И почаще улыбайся,
Мама, милая моя!
Мама милая, желаю
Солнца, света и тепла!
Чтобы ты счастливой самой
И красивою была.
Ни минуты не грустила,
Капли слёз не пролила,
Улыбалась и смеялась,
И здоровою была.
Поздравляю всей душою,
Искренне тебя любя,
Этот день — он твой по праву.
Мама, с праздником тебя!
С Днем матери 2022: открытки и картинки
Еще больше красивых открыток и картинок ко Дню матери в Украине смотрите в нашем предыдущем материале.
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