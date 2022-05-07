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День матери в Украине 2022: душевные поздравления в стихах, красивые открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День матери в Украине 2022
День матери в Украине 2022

Ежегодно праздник, посвященный всем украинским матерям, отмечают во второе воскресенье мая

В это воскресенье в Украине празднуют День матери. Это очень значимое событие, ведь роль матери и женщины в украинском обществе огромна. День матери в Украине в этом году празднуют 8 мая. Каждый год эта дата меняется, ведь принято отмечать этот праздник во второе воскресенье мая.

Мы уважаем, любим и ценим наших мам и желаем им только счастья и крепкого здоровья. А также мирного неба над головой, что особенно актуально сейчас, когда в Украине идет война с российским захватчиком.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" собрал в этом материале подборку душевных поздравлений в стихах, открытках и картинках.

С Днем матери 2022: стихи

В День матери спасибо

За все я говорю,

За нежность и заботу

Тебя благодарю.

Ты, мама, всех роднее,

Всех ближе и добрей,

Будь счастлива, родная,

И вовсе не болей.

Тебя люблю я очень,

Тобою дорожу.

За то, что есть ты, мама,

Спасибо я скажу.

Мама — это счастье, мама — теплота,

Мама — нежность, ласка, мама — доброта!

Мама — лучик света, мама — свет очей,

Мама — это сказка ласковых речей!

Почитайте маму, ведь она — одна,

Мама в этой жизни всем ведь нам нужна.

Без мамули милой белый свет не мил,

Мама — это чудо, мама — это мир!

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

Мамочка моя родная,

Поздравляю я тебя!

Пусть глаза твои сияют,

Как на солнышке роса.

Пусть в сердечке будет радость,

На душе всегда весна!

И почаще улыбайся,

Мама, милая моя!

Мама милая, желаю

Солнца, света и тепла!

Чтобы ты счастливой самой

И красивою была.

Ни минуты не грустила,

Капли слёз не пролила,

Улыбалась и смеялась,

И здоровою была.

Поздравляю всей душою,

Искренне тебя любя,

Этот день — он твой по праву.

Мама, с праздником тебя!

С Днем матери 2022: открытки и картинки

Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери
Открытки с Днем матери

Еще больше красивых открыток и картинок ко Дню матери в Украине смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#День матери #Поздравления #Праздники #Открытки #День матери в Украине
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