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День матери 2022: яркие открытки, картинки и видеопоздравления

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стоит отметить, что в мае чтят Пречистую Деву Марию, мать Иисуса Христа.

Каждый год, начиная с 2000-го года, во второе воскресенье мая вся Украина отмечает один из самых теплых семейных праздников в году, — День матери. В 2022 году эта дата выпадает на 8 мая. В этот день принято поздравлять самого близкого и родного человека в жизни каждого ребенка — маму.

Инициативу проведения Дня матери в Украине проявил Союз украинок Канады еще в 1928 году. Предложение организации такого праздника было принято положительно и уже через год, в 1929-м году, этот праздник отмечался во Львове. После День матери начали отмечать по всей Украине.

В честь праздника Дня матери "Телеграф" подготовил самые красивые и яркие видеопоздравления, а также праздничные картинки и открытки.

Поздравления с Днем матери 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Днем матери

Еще больше красочных поздравительных картинок с Днем матери вы можете посмотреть в нашем предыдущем материале.

Теги:
#День матери #Поздравления #Картинки #Открытки
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