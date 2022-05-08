С Днем матери! Самые красивые поздравления с праздником своими словами, открытки и картинки
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В 2022 году День матери украинцы отмечают 8 мая
Мама — это самый дорогой и близкий человек в жизни каждого ребенка, и совсем неважно сколько ему лет — пару месяцев или больше 40. Мамина любовь и забота сопровождает каждого человека в течение всей жизни. Каждый год, во второе воскресенье мая в Украине отмечается теплый семейный праздник, посвященный всем мамам — День матери.
Стоит отметить, что в отличие от праздника 8 Марта, с Днем матери поздравляют не всех женщин, а только тех, которые уже стали мамами, или же скоро ими станут.
"Телеграф" собрал самые добрые, самые яркие и самые нежные слова благодарности в поздравлениях с Днем матери за их ежедневный труд, бессонные ночи и безграничное терпение!
Поздравления с Днем матери 2022: картинки и открытки
Поздравления с Днем матери 2022: стихи и проза
От всей души поздравляю с Днем матери. Пожелать хочу простого женского счастья, которое заключается в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, веселом настроении и доброте души. Желаю оставаться прекрасной мамой, искренней и великолепной женщиной. Пусть в твой дом приходят только удача, радость и благополучие.
Мамин день подарит пусть
Счастье, радость и веселье!
В пыль сотрет тревогу-грусть,
В раз улучшит настроение.
Пусть в глазах сияет свет,
Радость жизни и успех.
Ничего милее нет,
Чем родной услышать смех!
Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!
Мама — это нежный лучик солнца,
Мама — это океан любви.
Только та, кто мамою зовется,
Счастьем наполняет детства дни.
Будьте же судьбой благословенны,
Пусть в пути не встретится беда.
И День матери во всей большой Вселенной
Вам подарит радость навсегда!
Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!
Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
Пускай у тебя, милая мамочка, все в жизни будет хорошо! Желаю тебе всяческих благ, вечной красоты и самое главное — крепкого здоровья! Ты самый дорогой человек на планете, и я хочу, чтобы ты знала о том, что я люблю тебя невероятно сильно!
Еще больше красочных поздравительных картинок с Днем матери вы можете посмотреть в нашем предыдущем материале.
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