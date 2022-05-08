С Днем матери! Самые красивые поздравления с праздником своими словами, открытки и картинки

В 2022 году День матери украинцы отмечают 8 мая

Мама — это самый дорогой и близкий человек в жизни каждого ребенка, и совсем неважно сколько ему лет — пару месяцев или больше 40. Мамина любовь и забота сопровождает каждого человека в течение всей жизни. Каждый год, во второе воскресенье мая в Украине отмечается теплый семейный праздник, посвященный всем мамам — День матери.

Стоит отметить, что в отличие от праздника 8 Марта, с Днем матери поздравляют не всех женщин, а только тех, которые уже стали мамами, или же скоро ими станут.

"Телеграф" собрал самые добрые, самые яркие и самые нежные слова благодарности в поздравлениях с Днем матери за их ежедневный труд, бессонные ночи и безграничное терпение!

Поздравления с Днем матери 2022: картинки и открытки

Поздравления с Днем матери 2022: стихи и проза

От всей души поздравляю с Днем матери. Пожелать хочу простого женского счастья, которое заключается в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, веселом настроении и доброте души. Желаю оставаться прекрасной мамой, искренней и великолепной женщиной. Пусть в твой дом приходят только удача, радость и благополучие.

Мамин день подарит пусть Счастье, радость и веселье! В пыль сотрет тревогу-грусть, В раз улучшит настроение. Пусть в глазах сияет свет, Радость жизни и успех. Ничего милее нет, Чем родной услышать смех!

Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!

Мама — это нежный лучик солнца, Мама — это океан любви. Только та, кто мамою зовется, Счастьем наполняет детства дни. Будьте же судьбой благословенны, Пусть в пути не встретится беда. И День матери во всей большой Вселенной Вам подарит радость навсегда!

Мамочка, спасибо тебе за твои бесконечную любовь, волшебную ласку и преданную заботу! Ты мой идеал, мой ангел-хранитель и я хочу, чтобы ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю! Оставайся такой же цветущей и счастливой женщиной!

Все комплименты мира Сегодня для тебя. С Днем мамы поздравляю, Любимая моя! Живи как можно дольше, И радуйся всегда. Любви тебе, здоровья На долгие года!

Пускай у тебя, милая мамочка, все в жизни будет хорошо! Желаю тебе всяческих благ, вечной красоты и самое главное — крепкого здоровья! Ты самый дорогой человек на планете, и я хочу, чтобы ты знала о том, что я люблю тебя невероятно сильно!

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