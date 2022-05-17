Последний звонок в Украине 2022: дата, поздравления с торжеством в открытках

В этом году последний звонок пройдет в условиях войны

Последний звонок ожидают с нетерпением и дети и родители. Однако впервые в Украине окончание учебного года пройдет в условиях войны.

"Телеграф" рассказывает, когда в нашей стране закончится учебный год, а также делится подборкой поздравительных открыток и картинок к празднику.

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Когда последний звонок в Украине 2022

Последний звонок в украинских школах должен прозвучать в пятницу, 27 мая. Однако стоить отметить, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно устанавливать даты окончания учебного процесса. Школы заканчивают семестр до 1 июня, но из-за войны в некоторых образовательных учреждениях обучение может продолжиться летом, чтобы наверстать всю программу из-за перерыва.

Последний звонок в Украине 2022: открытки и картинки

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине отмечается День вышиванки-2022.