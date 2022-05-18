С днем ангела Ирины! Красивые поздравления своими словами, картинки и открытки \

Другие формы имени Ирина: Ира, Ирэн, Ириша, Ирочка, Ируся, Иришка, Рена, Рина.

В среду, 18 мая, православная церковь почитает память великой мученицы Ирины Македонской, которую в народе прозвали Капустница или Рассадница, а это значит, что все девушки, названые в честь святой, сегодня отмечают свои именины.

Имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини Эйрены и означает "спокойствие", "мир". Отметим, что во времена Руси, это имя считалось дворянским. Считается, что имя Ирина имеет лексическую связь с именами Арина, Ярина и Ирена.

Ирины сильные, коммуникабельные и решительные личности. Они четко знают, чего хотят от жизни, и понимают свои возможности. Обладательницы этого имени хорошо владеют даром слова и имеют отличное чувство юмора. Также Ирины обладают прекрасными организаторскими способностями и всегда имеют собственное и независимое мнение, которое готовы отстаивать до последнего.

"Телеграф" поздравляет всех Ирин с Днем ангела, и в честь праздника мы собрали красивые и яркие поздравления с именинами, которые можно отправить имениннице.

Поздравления с днем Ирины 2022: картинки и открытки

Поздравления с днем Ирины 2022 своими словами

Желаю тебе всего самого прекрасного, такого же чистого и искреннего, как ты сама! Желаю, чтобы мечты сбылись и все сегодняшние пожелания превратились в реальность! Пусть судьба тебя любит и балует, дарит хороших и преданных людей вокруг! Спасибо, что ты есть!!! С днём Ангела, Ира!

***

Желаем Вам Ирина уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в отношениях, уважения и доверия в коллективе, счастливых и радостных лет жизни!

***

С днем ангела, Ирина! Будь всегда любимой, поражая окружающих не только своей красотой, но и прекрасной душой и благородным сердцем, обаянием, очарованием и магией. Оставайся такой же образцовой женщиной, готовой преодолевать препятствия и бороться за достижение своих целей. Поздравляем!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть!

***

Ирочка! Хорошего настроения, благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья желаем в твои именины!

***

Дорогая Ирочка, поздравляю тебя от всей души и пожелать тебе хочу ярких красок в жизни и чудесных моментов, волшебного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения!

***

Иришка, сегодня, в твой день ангела хочу от души пожелать жить с ярким светом радости в душе и с доброй верой в чудеса! Милая Ирочка, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен волшебством и магией добра!

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022-го года дополнительные выходные на праздники.