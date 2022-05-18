С Днем вышиванки 2022: красочные картинки и открытки на украинском языке

День вышиванки — это праздник, который популяризирует этническую украинскую одежду и национальные традиции

Ежегодно, начиная с 2006-го года, третий четверг мая — это день национальной украинской одежды — День вышиванки. В 2022 году этот праздник выпал на 19 мая.

Целью этого праздника является популяризация среди населения украинских народных традиций и национальной одежды. В период войны в Украине этот праздник особенно важен, ведь вышиванка несет в себе украинскую историю и является настоящим оберегом, который защищает от зла. А оберег Украине сейчас очень необходим.

В этот день украинцы заменяют повседневные рубашки/футболки/блузки на вышиванки, вышитые костюмы или платья.

"Телеграф" собрал подборку ярких и красочных картинок и открыток на украинском языке с этим невероятно красивым "вышитом" праздником.

Также "Телеграф" прелагает посмотреть, какие мировые знаменитости имеют в своем гардеробе украинскую вышиванку.