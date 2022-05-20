День банковского работника Украины 2022! Лучшие открытки и картинки

У украинских специалистов, которые занимаются финансовыми операциями, профессиональный праздник 20 мая

В эту пятницу сотрудники украинских банков отмечают День банковского работника Украины. Профессиональный праздник ежегодно отмечается 20 мая.

В 2004 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма отметил огромный вклад, внесенный работниками банковской сферы в становление украинской экономики, подписав указ от 6 марта 2004 года "О Дне банковских работников": "… учитывая важную роль банковской системы и значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства и обеспечение финансовой стабильности".

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В этот день банковские служащие принимают официальные поздравления от начальства, клиентов и коллег.

"Телеграф" сделал подборку поздравительных открыток и картинок ко Дню банковского сотрудника Украины, которые вы можете отправить своим знакомым и близким в социальных сетях или мессенджерах.

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Открытки с Днем банковского работника Украины 2022

Напомним, что 27 мая в большинстве украинских школ прозвучит последний звонок. Поздравления с окончанием учебного года в 2022 году "Телеграф" публиковал ранее.