День морской пехоты Украины 2022: красивые открытки и картинки на украинском

"Телеграф" подготовил красивые открытки с праздником на украинском языке

В этот понедельник, 23 мая, Украина празднует День морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

День Морской пехоты Украины начали отмечать в 2014 году, и датой праздника до 2017 года было 16 ноября. В 2018 году указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко от 23 мая 2018 №145/2018 праздник стали отмечать 23 мая. Новая дата связана со 100-летием создания морской пехоты Украины, а также годовщиной указа гетмана Павла Скоропадского по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".

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В этот день отмечают свой профессиональный праздник морские пехотинцы, которые героически защищают территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных объектов в Украине.

По случаю праздника "Телеграф" собрал красивые открытки и картинки с праздником на украинском языке.

Открытки с Днем морской пехоты Украины 2022

Открытки с Днем морской пехоты Украины 2022

Открытки с Днем морской пехоты Украины 2022

Открытки с Днем морской пехоты Украины 2022

Открытки с Днем морской пехоты Украины 2022

Отметим, что в понедельник в Украине стоит ожидать осадки в виде дождя, который будет идти в некоторых областях целые сутки.