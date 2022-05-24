Последний звонок в Украине 2022: лучшие открытки и картинки к празднику

"Телеграф" подготовил самые красивые открытки к празднику

Школьники со всей Украины с нетерпением ждут дня, когда для них раздастся последний звонок. Однако впервые в Украине окончание учебного года пройдет на фоне военных действий в стране. Последний звонок в украинских школах должен прозвучать в пятницу, 27 мая.

Добавим, что из-за войны с российским агрессором в некоторых школах обучение может продолжиться летом, чтобы наверстать всю программу из-за перерыва.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" подготовил лучшие поздравительные открытки по случаю последнего звонка в Украине.

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных будет у украинцев в последнем месяце весны.