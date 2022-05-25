Как поздравить с последним звонком в Украине 2022: яркие открытки и картинки
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Последний звонок раздастся для учеников 27 мая
Последний звонок – это символ окончания учебы, это веселый и грустный праздник одновременно. Впервые в Украине окончание учебного года пройдет на фоне военных действий в стране. Последний звонок в большинстве школ Украины прозвучит в пятницу, 27 мая.
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