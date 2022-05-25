Как поздравить с последним звонком в Украине 2022: яркие открытки и картинки

Последний звонок раздастся для учеников 27 мая

Последний звонок – это символ окончания учебы, это веселый и грустный праздник одновременно. Впервые в Украине окончание учебного года пройдет на фоне военных действий в стране. Последний звонок в большинстве школ Украины прозвучит в пятницу, 27 мая.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках для учителей, учеников и их родителей.

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Открытки с Последним звонком 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных будет у украинцев в последнем месяце весны.