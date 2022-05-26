С последним звонком 2022! Красочные поздравления для выпускников в картинках и открытках

Последний звонок – любимый праздник школьников, завершающих учебу.

Уже в эту пятницу, 27 мая, во многих украинских школах прозвучит последний звонок. Однако в связи с военными действиями в стране, в некоторых областях, окончание учебного года будет позже.

В этот веселый и одновременно грустный день, кто-то попрощается со школой лишь на лето, а кто-то отправится во взрослую жизнь, и покинет стены родного учебного заведения навсегда. Онако для тех, и для других окончание учебного года — это особенный праздник.

"Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках для учеников, выпускников их родителей.

Больше поздравительных картинок — в нашем предыдущем материале.