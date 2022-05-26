Красивые поздравления на последний звонок 2022 для классного руководителя: картинки и открытки

"Телеграф" подготовил самые красивые открытки к празднику

Последний звонок – это радостный день для всех, особенно для учителей, ведь впереди их ждет три месяца без уроков и учеников. Ну и конечно же они так же как и дети ждут каникулы, которые во взрослой жизни называются отпуск. Однако и для них это тоже очень грустный день, ведь им придется попрощаться с выпускниками, которые осенью сядут уже за парты в ВУЗах.

В связи с военными действиями в стране, традиционных линеек не будет, да и учебный год в разных областях заканчивается по-разному. Однако ничего не мешает вам отправить поздравительную картинку своему классному руководителю, чтобы поблагодарить его за его труд.

"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых поздравлений с последним звонком 2022 для учителей.

Больше поздравительных картинок — в нашем предыдущем материале