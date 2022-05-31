День защиты детей 2022: поздравления с праздником в милых открытках и картинках

Праздник в защиту детей по всему миру отмечают в первый день лета

В этот вторник, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей (International Day for Protection of Children). Это прекрасный праздник радости и надежды.

День защиты детей — ежегодное напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы они имели возможность учиться, заниматься любимым делом и в будущем стать законопослушными гражданами своей страны. Особенно важным этот день является во время войны в Украине, ведь россия уничтожает нашу нацию, убивая и незаконно вывозя маленьких украинцев со своей родины. Известно, что с начала полномасштабной войны из Украины в страну-агрессоршу депортировали около 230 тысяч детей и несовершеннолетних подростков.

День защиты детей: история праздника

Праздновать Международный день защиты детей в ноябре 1949 году приняла Международная демократическая федерация женщин. Впервые праздник был отмечен в 1950 году.

Поздравления с Днем защиты детей-2022: открытки и картинки

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