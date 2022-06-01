С первым днем лета! Лучшие открытки и картинки
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Адресуйте родным и друзьям красивые картинки с 1 июня
Первый день лета — это долгожданный, радостный, солнечный и желанный день. Конечно, война омрачила приход самой теплой поры 2022 года, однако мы уверенны, что все закончится нашей победой и летние праздники украинцы будут отмечать в мирной стране.
Пусть с первого июня для наших читателей начнется целых три месяца позитива, солнца, отдыха, отличного настроения и позитивной энергии.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Телеграф" подготовил для вас яркие, красочные открытки и картинки с первым днем лета, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным людям с помощью соцсети или мессенджера.
Напомним, что в июне 2022 года украинцы отмечают православный праздник Вознесение Господне — событие выпадает на 2 июня.