Укр

Яркие открытки и картинки с первым днем лета 2022 года

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Открытки с первым днем лета-2022
Открытки с первым днем лета-2022

Отправляйте в первый день лета милые открытки и картинки близким и друзьям

Первого июня настало лучшее время года, но в этот раз с горьким привкусом войны. Пока наши воины защищают страну от российского угнетателя, простые украинцы пытаются наладить жизнь там, где нет военных действий. Хоть это и удается с трудом.

Чтобы немного поднять себе настроение, "Телеграф" подготовил красивые открытки и картинки на первый день лета. Чтобы там ни было, мы желаем нашим читателям ласкового солнца, огромного счастья, моря любви и веры в нашу скорую победу.

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Красочные картинки вы можете отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.

Напомним, что в июне 2022 года украинцы отмечают православный праздник Вознесение Господне — событие выпадает на 2 июня.

Теги:
#Лето #Поздравления #Открытки