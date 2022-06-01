С Днем защиты детей 2022! Пожелания счастливого детства в красивых открытках и картинках

1 июня - первый день лета, в который отмечается Международный день защиты детей

В первый день лета, 1 июня, в Украине отмечается День защиты детей. Основной целью этого светлого праздника является напоминание мировому сообществу не забывать о важности прав ребенка. Особенно важным этот день является во время войны в Украине.

День защиты детей начали отмечать в Украине в 1998 году, хотя впервые в мире праздник отметили еще в 1950 году за инициативы Международной демократической федерации женщин.

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