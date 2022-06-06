Укр

С днем ангела Оксаны! Красивые поздравления с именинами в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
270
Именины Оксаны отмечаются 7 раз в году Новость обновлена 06 июня 2022, 09:37
Именины Оксаны отмечаются 7 раз в году

Оксаны и Ксении часто уперты и самостоятельны.

В понедельник, 6 июня, помимо Дня журналиста в Украине, отмечается еще один праздник — день ангела Оксаны и Ксении. Так как в этот день православная церковь почитает память святой Ксении Петербургской, то все девушки, которые носят ее имя, отмечают именины.

Происхождение имени связывают с древнегреческим словом "ксенос" или "ксениа", что переводится как "гостеприимная", "гостья", "чужая", "чужестранка", "странница". Отметим, что имя Оксана достаточно популярное в Украине. Также часто встречается и другая форма имени — Ксения.

Девушки с именем Оксана упрямы и непредсказуемы, это люди настроения. Они эксцентричны и эмоциональны, однако в то же время добрые и покладистые. Оксаны никогда не остаются равнодушными и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Несмотря на не самый простой характер Ксюши умеют дружить и знает цену близким людям.

"Телеграф" поздравляет всех Оксан с Днем ангела, и в честь праздника мы собрали красивые и яркие поздравления с именинами, которые можно отправить виновнице торжества, чтобы поднять ей настроение.

Поздравления с днем Оксаны 2022: картинки и открытки

Поздравления с днем Оксаны 2022: стихи и проза

С днем рождения, Оксана!

Улыбайся, не грусти,

Этот праздник долгожданный

Ты с друзьями проведи,

Пожеланья, поздравленья

Пусть веселые звучат,

В этот славный день рожденья

Счастьем пусть глаза горят!

Ксюша, поздравляю! Пусть твоё чудесное настроение никогда тебя не покидает! Пусть не иссякает запас энергии и оптимизма! Любви тебе взаимной, здоровья цветущего, тепла, уюта и душевного света!

Будь обаятельна, Оксана,

Красива, счастлива, желанна.

Пусть в сердце огонек пылает,

Любовь, эмоции обуяют.

Желаю счастья, мира в доме,

Уюта, света и гармонии.

В семье объятий, теплоты,

А в жизни сказки, доброты.

Милая Оксана, желаю тебе окунуться в чудесный мир сказочной жизни, пусть достаток и благосостояние окружают тебя. А самое главное — будь здоровой и по-женски счастливой!

Оксана, ты — душа компании,

Ты наша искорка и смех.

Тебе сегодня пожелаем

Быть радостью для всех!

Пускай во всём тебе везёт,

Уют пусть в доме селится,

Пускай твои друзья с тобой

Теплом своим поделятся!

Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю самого крепкого и стального здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви до бабочек в животе и огромное количество радости и улыбок со стороны!

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.

Теги:
#Поздравления #День ангела #Именины