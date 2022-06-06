С днем ангела Оксаны! Красивые поздравления с именинами в картинках и открытках
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Оксаны и Ксении часто уперты и самостоятельны.
В понедельник, 6 июня, помимо Дня журналиста в Украине, отмечается еще один праздник — день ангела Оксаны и Ксении. Так как в этот день православная церковь почитает память святой Ксении Петербургской, то все девушки, которые носят ее имя, отмечают именины.
Происхождение имени связывают с древнегреческим словом "ксенос" или "ксениа", что переводится как "гостеприимная", "гостья", "чужая", "чужестранка", "странница". Отметим, что имя Оксана достаточно популярное в Украине. Также часто встречается и другая форма имени — Ксения.
Девушки с именем Оксана упрямы и непредсказуемы, это люди настроения. Они эксцентричны и эмоциональны, однако в то же время добрые и покладистые. Оксаны никогда не остаются равнодушными и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Несмотря на не самый простой характер Ксюши умеют дружить и знает цену близким людям.
"Телеграф" поздравляет всех Оксан с Днем ангела, и в честь праздника мы собрали красивые и яркие поздравления с именинами, которые можно отправить виновнице торжества, чтобы поднять ей настроение.
Поздравления с днем Оксаны 2022: картинки и открытки
Поздравления с днем Оксаны 2022: стихи и проза
С днем рождения, Оксана!
Улыбайся, не грусти,
Этот праздник долгожданный
Ты с друзьями проведи,
Пожеланья, поздравленья
Пусть веселые звучат,
В этот славный день рожденья
Счастьем пусть глаза горят!
Ксюша, поздравляю! Пусть твоё чудесное настроение никогда тебя не покидает! Пусть не иссякает запас энергии и оптимизма! Любви тебе взаимной, здоровья цветущего, тепла, уюта и душевного света!
Будь обаятельна, Оксана,
Красива, счастлива, желанна.
Пусть в сердце огонек пылает,
Любовь, эмоции обуяют.
Желаю счастья, мира в доме,
Уюта, света и гармонии.
В семье объятий, теплоты,
А в жизни сказки, доброты.
Милая Оксана, желаю тебе окунуться в чудесный мир сказочной жизни, пусть достаток и благосостояние окружают тебя. А самое главное — будь здоровой и по-женски счастливой!
Оксана, ты — душа компании,
Ты наша искорка и смех.
Тебе сегодня пожелаем
Быть радостью для всех!
Пускай во всём тебе везёт,
Уют пусть в доме селится,
Пускай твои друзья с тобой
Теплом своим поделятся!
Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю самого крепкого и стального здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви до бабочек в животе и огромное количество радости и улыбок со стороны!
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