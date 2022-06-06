С днем ангела Оксаны! Красивые поздравления с именинами в картинках и открытках

Оксаны и Ксении часто уперты и самостоятельны.

В понедельник, 6 июня, помимо Дня журналиста в Украине, отмечается еще один праздник — день ангела Оксаны и Ксении. Так как в этот день православная церковь почитает память святой Ксении Петербургской, то все девушки, которые носят ее имя, отмечают именины.

Происхождение имени связывают с древнегреческим словом "ксенос" или "ксениа", что переводится как "гостеприимная", "гостья", "чужая", "чужестранка", "странница". Отметим, что имя Оксана достаточно популярное в Украине. Также часто встречается и другая форма имени — Ксения.

Девушки с именем Оксана упрямы и непредсказуемы, это люди настроения. Они эксцентричны и эмоциональны, однако в то же время добрые и покладистые. Оксаны никогда не остаются равнодушными и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Несмотря на не самый простой характер Ксюши умеют дружить и знает цену близким людям.

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"Телеграф" поздравляет всех Оксан с Днем ангела, и в честь праздника мы собрали красивые и яркие поздравления с именинами, которые можно отправить виновнице торжества, чтобы поднять ей настроение.

Поздравления с днем Оксаны 2022: картинки и открытки

Поздравления с днем Оксаны 2022: стихи и проза

С днем рождения, Оксана! Улыбайся, не грусти, Этот праздник долгожданный Ты с друзьями проведи, Пожеланья, поздравленья Пусть веселые звучат, В этот славный день рожденья Счастьем пусть глаза горят!

Ксюша, поздравляю! Пусть твоё чудесное настроение никогда тебя не покидает! Пусть не иссякает запас энергии и оптимизма! Любви тебе взаимной, здоровья цветущего, тепла, уюта и душевного света!

Будь обаятельна, Оксана, Красива, счастлива, желанна. Пусть в сердце огонек пылает, Любовь, эмоции обуяют. Желаю счастья, мира в доме, Уюта, света и гармонии. В семье объятий, теплоты, А в жизни сказки, доброты.

Милая Оксана, желаю тебе окунуться в чудесный мир сказочной жизни, пусть достаток и благосостояние окружают тебя. А самое главное — будь здоровой и по-женски счастливой!

Оксана, ты — душа компании, Ты наша искорка и смех. Тебе сегодня пожелаем Быть радостью для всех! Пускай во всём тебе везёт, Уют пусть в доме селится, Пускай твои друзья с тобой Теплом своим поделятся!

Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю самого крепкого и стального здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви до бабочек в животе и огромное количество радости и улыбок со стороны!

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