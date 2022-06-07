С Днем ангела Виктории! Лучшие открытки и картинки
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Красивые поздравления на День ангела Виктория ищите на "Телеграф"
Кроме памяти Иоанна Крестителя в этот вторник, 7 июня, православная церковь так же вспоминает про святую Викторию Эфесскую. Об этой мученице практически ничего неизвестно. Однако считается, что она пострадала за веру во Христа в 250 году, при правлении римского императора Деция.
Так как в этот день все девушки и женщины по имени Виктория отмечают свои именины, "Телеграф" рассказывает о значении имени, а также публикует поздравительные открытки и картинки ко Дню ангела Виктории.
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Именины Виктории 7 июня: значение имени
Значение имени Виктория с латинского — "победа". Виктория с детства не любит оказываться в центре внимания. Предпочитает быть в стороне, но повзрослев девочка становится более "живой" и веселой. Не любит Виктория зависеть от кого-либо. Она самостоятельная и редко просит помощи в окружающих. Привыкла добиваться всего сама.
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