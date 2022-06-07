С Днем ангела Виктории! Лучшие открытки и картинки

Красивые поздравления на День ангела Виктория ищите на "Телеграф"

Кроме памяти Иоанна Крестителя в этот вторник, 7 июня, православная церковь так же вспоминает про святую Викторию Эфесскую. Об этой мученице практически ничего неизвестно. Однако считается, что она пострадала за веру во Христа в 250 году, при правлении римского императора Деция.

Так как в этот день все девушки и женщины по имени Виктория отмечают свои именины, "Телеграф" рассказывает о значении имени, а также публикует поздравительные открытки и картинки ко Дню ангела Виктории.

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

Именины Виктории 7 июня: значение имени

Значение имени Виктория с латинского — "победа". Виктория с детства не любит оказываться в центре внимания. Предпочитает быть в стороне, но повзрослев девочка становится более "живой" и веселой. Не любит Виктория зависеть от кого-либо. Она самостоятельная и редко просит помощи в окружающих. Привыкла добиваться всего сама.

Поздравления с Днем ангела Виктории 2022: открытки и картинки

Читайте также: Категория Lifestyle Троица в 2022 году: что строго запрещено делать в этот праздник В это день категорически запрещено ссориться и купаться в водоемах

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут православных христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.