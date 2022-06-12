Желаем мира и Божьей милости: трогательные поздравления с Троицей 2022
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Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена.
В воскресенье, 12 июня, православная церковь отмечает один из важнейших праздников в церковном календаре — День святой Троицы. Этот праздник не имеет точной даты — его принято отмечать на 50-й день после Пасхи.
Именно в этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках.
Троица символизирует расцветание природы и начало новой жизни, а также приход настоящего лета. В храмах в этот день правят божественные литургии и совершают вечерню. К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.
"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых и трогательных поздравлений с Троицей 2022 в картинках и открытках с пожеланиями мира.
Больше красочных поздравлений с Троицей — вы найдете в нашем предыдущем материале.