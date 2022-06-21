Поздравление с днем рождения: самые лучшие открытки и картинки
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Поздравьте близкого или просто знакомого человека с его днем рождения
День рождения — это важный праздник в жизни каждого человека. Пожелать всего наилучшего имениннику с днем рождения хочется всем его близким людям, родственникам, друзьям, коллегам. Поздравьте с днем рождения самыми лучшими открытками и картинками.
"Телеграф" собрал в этом материале яркие открытки и картинки, которые вы можете отправить в соцсети или мессенджере имениннику. Красивые пожелания с днем рождения обязательно поднимут ему настроение и подарят приятные эмоции.
С днем рождения: открытки и картинки с пожеланиями
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