Ивана Купала 2022: красивые поздравления с праздником в открытках и картинках

Лучшие поздравления на Ивана Купала специально для наших читателей!

Ночь с 6 на 7 июля – одна из самых загадочных в году, ведь в этот период отмечается один из самых мистических летних праздников — Ивана Купала. Люди издавна придавали этому празднику особенное значение, и считали его наполненным магией и волшебством.

Накануне праздника, по традиции, гадают, прыгают через костер, купаются и ищут клады. Люди искренне верили, что в купальскую ночь вся окружающая природа наделяется чародейской силой, способна разговаривать и предсказывать будущее. И обязательно поздравляют родных и друзей с этим веселым и загадочным праздником.

"Телеграф" собрал для своих читателей подборку ярких поздравлений с праздником Ивана Купала в открытках и картинках, чтобы вы могли отправить одну из них своим родным и близким.

Поздравления с Ивана Купала 2022: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" писал, как правильно гадать на Ивана Купала. Также о самых интересных гаданиях, которые можно провести в домашних условиях, — читайте в нашем материале.