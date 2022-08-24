С Днем Независимости Украины 2022! Патриотические стихи, самые лучшие открытки к празднику

Наиболее удачные и красивые поздравления с Днем Независимости Украины 24 августа в материале "Телеграфа"

В эту среду украинцы празднуют уже 31-й День Независимости Украины — большой государственный праздник, который граждане нашей страны отмечают ежегодно 24 августа.

И хотя в 2022 году мы чествуем нашу независимость под звуки сирен и взрывы снарядов, этот праздник станет напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода. Поднять дух в этот день можно как с помощью пожеланий мира и чистого неба над головой, так и с помощью украинской музыки.

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В этом материале "Телеграф" подготовил красивые поздравления в стихах и открытках с Днем Независимости Украины-2022. Поздравьте своих родных и близких с этим праздником.

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтобы всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

Желаю счастья, искренности,

В день Украины независимости,

Любить страну, всем пожелаю,

Другой такой, больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну, большой успех.

С Днем независимости

Я всю Украину поздравляю,

Большого счастья и добра

Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно

Наша прекрасная страна,

Судьба больших и ярких взлетов

Пусть будет свыше ей дана.

Поздравляю с днем свободным,

С тем, что празднует страна.

Ощутите же сегодня

Независимость сполна:

От жены и от работы,

Пива, сала и колбас,

Пусть сказать не смеет кто-то,

Что зависимость у вас!

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

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