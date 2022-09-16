Укр

Открытки с пожеланиями скорой победы

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Желаем скорейшей победы
Желаем скорейшей победы

Адресуйте патриотические открытки с пожеланиями мира близким и родным людям, чтобы поднять им настроение.

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки, тематические картинки, добрые слова пожеланий, которые добавляют сил, вселяют оптимизм, дают надежду на мир и неуклонно приближают нашу долгожданную победу.

Мы желаем всем мирного неба, счастливого будущего, одухотворенности, светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне, и чтобы взрывы были только от праздничных салютов, а слезы – лишь от радости.

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Теги:
#Победа #Открытки