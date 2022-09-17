С Днем спасателя! Яркие поздравления в картинках, открытках и видео для украинских "супергероев"

Спасателями могут быть не только люди, но даже животные.

Ежегодно, 17 сентября, украинские "супергерои" отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя. Отметим, что дата празднования выбрана не случайно, ведь в этот день в православной церкви чтят икону Божьей Матери "Неопалимая Купина", которая считается покровительницей пожарных и спасателей, а на официальном уровне праздник был учрежден в 2008 году указом президента Виктора Ющенко.

Спасатели — это те люди, которые рискуя своими жизнями, спасают других людей, тушат пожары, проводят аварийно-спасательные операции, "убирают" последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. А в период войны на их плечи ложится еще больше обязанностей, ведь от из быстрой и слаженной работы могут зависеть множество жизней тех людей, которые оказались под завалами.

В этот день "Телеграф" предлагает почтить работу всех спасателей: специалистов по аварийно-спасательным и поисковым работам, саперов, водолазов, пожарных и ликвидаторов аварий, и поздравить всех своих знакомых, которые выбрали себе такую важную профессию. Мы собрали для читателей красивые открытки и картинки ко Дню спасателя Украины, которыми вы можете поздравить в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления с Днем Спасателя Украины 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Днем Спасателя Украины 2022

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