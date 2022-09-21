Рождество Пресвятой Богородицы 2022: яркие видеопоздравления с праздником

Праздник входит в число 12-ти самых важных в году.

В среду, 21 сентября, христиане восточного обряда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы (в народе — Вторая Пречистая). В этот день православные отмечают день рождения матери Иисуса Христа — Девы Марии, и этот праздник открывает цикл великих двунадесятых праздников.

Пресвятая Богородица считается покровительницей дома и женского счастья, поэтому в этот все женщины обращаются к святой, и их просьбы и молитвы будут услышаны. К праздничному столу хозяйки подавали рыбные блюда, овощи и фрукты нового урожая, варенья, орехи и мёд.

"Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравительные открытки и картинки к празднику 21 сентября, которыми вы можете поздравить своих близких в этот день.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

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