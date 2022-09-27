Воздвижение Креста Господня 2022: трогательные видеопоздравления на украинском языке

В народе этот день ещё называли "Ставровым днем".

Воздвижение Креста Господня — это важнейшая дата в православном христианстве, которая выпадает на 27 сентября, один из 12 главных, или двунадесятых праздников православной церкви.

На Воздвижение надо соблюдать строгий пост — нельзя есть ни мясные, ни молочные продукты. Также нельзя убирать, стирать, шить и выполнять любую грязную работу. Не стоит также начинать никаких важных и значительных дел, потому что все начатое в этот день или будет бесполезно, или завершится полным провалом.

"Телеграф" подготовил соответствующие видеопоздравления, картинки и открытки на украинском языке к празднику, которые вы можете отправить своим родным в соцсети или мессенджере.

Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Воздвижением Креста Господня 2022

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