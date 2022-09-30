День Веры, Надежды и Любови 2022: красивые поздравления в картинках и открытках

Также в этот день свой день ангела отмечают девушки, названные именами святых.

В пятницу, 30 сентября, православная церковь почитает святую Софию и ее трех дочерей — Веру, Надежду и Любовь. Эти женщины принадлежали к первым христианам, и в очень юном возрасте пострадали за свою веру: маленьких Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) предали страшным мучительным пыткам на глазах у их матери.

В этот день христиане молятся святым. У них просят семейного счастья, а также избавления от бесплодия. Также мученицы считаются заступницами всех женщин.

"Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравления в открытках и картинках к празднику 30 сентября, которыми вы можете поздравить своих близких в этот день.

Поздравления с Днем Веры, Надежды и Любови 2022: картинки и открытки

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