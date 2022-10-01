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С первым октября! Самые лучшие открытки и картинки для близких и друзей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Поздравления с 1 октября 2022 года
Поздравления с 1 октября 2022 года

Давайте сегодня поздравим друг друга с приходом этой замечательной поры

Вот и наступил октябрь — второй осенний месяц, который обещает украинцам немало погодных сюрпризов. И хотя встречать этот "золотой месяц" нам всей страной приходится в нерадужных тонах, хоть немного скрасить этот день все же можно.

"Телеграф" предлагает выбрать красивую открытку с первым днем октября, пожалуй, самым красивым месяцем осени! Поздравьте своих любимых, близких друзей и просто знакомых с этой датой, воспользовавшись любой социальной сетью или мессенджером.

Открытки с 1 октября-2022: поздравления в картинках

открытка октябрь 2022 принеси нам мир
открытка с теплым и мирным октябрем 2022
открытка с 1 октября 2022 мира и тепла
открытка привет октябрь 2022
открытка пожелание теплого и мирного октября 2022
открытка привет октябрь 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие три знака Зодиака будет купаться в любви в октябре 2022 года.

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#Октябрь #Поздравления #Открытки