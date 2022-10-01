С первым октября! Самые лучшие открытки и картинки для близких и друзей

Давайте сегодня поздравим друг друга с приходом этой замечательной поры

Вот и наступил октябрь — второй осенний месяц, который обещает украинцам немало погодных сюрпризов. И хотя встречать этот "золотой месяц" нам всей страной приходится в нерадужных тонах, хоть немного скрасить этот день все же можно.

"Телеграф" предлагает выбрать красивую открытку с первым днем октября, пожалуй, самым красивым месяцем осени! Поздравьте своих любимых, близких друзей и просто знакомых с этой датой, воспользовавшись любой социальной сетью или мессенджером.

Открытки с 1 октября-2022: поздравления в картинках

Ранее "Телеграф" писал, какие три знака Зодиака будет купаться в любви в октябре 2022 года.