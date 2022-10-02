С днем учителя 2022! Красивые видеопоздравления, картинки и открытки

Порадуйте своих преподавателей с их днем этими красивыми открытками.

В это воскресенье, 2 октября, все украинские педагоги празднуют свой профессиональный праздник — День учителя или День работников образования. В этот праздник ученики и их родители приветствуют любимых преподавателей, а еще — делают для них оригинальные подарки, в частности своими руками.

Отметим, что официально праздник День учителя был учрежден еще в 1994 году, указом президента Украины Леонида Кучмы. При этом во всем мире День учителя празднуют 5 октября, потому, что в этот день были приняты Рекомендации МОТ / ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года.

Обязательно поздравьте своих учителей с их профессиональным праздником красочными открытками, картинками и видеопоздравлениями, которые "Телеграф" подготовил специально к этому дню.

Поздравления с Днем учителя 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Днем учителя 2022

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