День учителя в Украине 2022: поздравления в красивых открытках и картинках

Ежегодно День учителя в Украине отмечается в первое воскресенье октября

В это воскресенье украинские преподаватели отмечают свой профессиональный праздник — День учителя, или День работников образования.

Впервые праздник был отмечен в 1994 году, после его учреждения президентом Украины Леонидом Кучмой "в поддержку инициативы работников образования Украины". День учителя в Украине каждый год празднуют в первое воскресенье октября, поэтому в 2022 году событие выпадает на 2 число.

Поздравьте своих учителей с их праздником в этот день, даже если вы уже не сидите за партой много лет. По случаю "Телеграф" сделал подборку красочных поздравительных открыток и картинок ко Дню учителя, которые вы можете отправить любимому преподавателю в соцсети или мессенджере.

Открытки ко Дню учителя в Украине 2022

Еще больше поздравлений с Днем учителя-2022 вы можете найти в нашем предыдущем материале.