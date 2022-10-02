День учителя в Украине 2022: поздравления в красивых открытках и картинках
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Ежегодно День учителя в Украине отмечается в первое воскресенье октября
В это воскресенье украинские преподаватели отмечают свой профессиональный праздник — День учителя, или День работников образования.
Впервые праздник был отмечен в 1994 году, после его учреждения президентом Украины Леонидом Кучмой "в поддержку инициативы работников образования Украины". День учителя в Украине каждый год празднуют в первое воскресенье октября, поэтому в 2022 году событие выпадает на 2 число.
Поздравьте своих учителей с их праздником в этот день, даже если вы уже не сидите за партой много лет. По случаю "Телеграф" сделал подборку красочных поздравительных открыток и картинок ко Дню учителя, которые вы можете отправить любимому преподавателю в соцсети или мессенджере.
Открытки ко Дню учителя в Украине 2022
Еще больше поздравлений с Днем учителя-2022 вы можете найти в нашем предыдущем материале.