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День учителя в Украине 2022: поздравления в красивых открытках и картинках

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Поздравления с Днем учителя 2 октября 2022 года
Поздравления с Днем учителя 2 октября 2022 года

Ежегодно День учителя в Украине отмечается в первое воскресенье октября

В это воскресенье украинские преподаватели отмечают свой профессиональный праздник — День учителя, или День работников образования.

Впервые праздник был отмечен в 1994 году, после его учреждения президентом Украины Леонидом Кучмой "в поддержку инициативы работников образования Украины". День учителя в Украине каждый год празднуют в первое воскресенье октября, поэтому в 2022 году событие выпадает на 2 число.

Поздравьте своих учителей с их праздником в этот день, даже если вы уже не сидите за партой много лет. По случаю "Телеграф" сделал подборку красочных поздравительных открыток и картинок ко Дню учителя, которые вы можете отправить любимому преподавателю в соцсети или мессенджере.

Открытки ко Дню учителя в Украине 2022

открытка с днем учителя 2022
открытка с днем учителя 2022
открытка с днем учителя 2022
открытка с днем учителя 2022
открытка с днем учителя 2022
открытка с днем учителя 2022

Еще больше поздравлений с Днем учителя-2022 вы можете найти в нашем предыдущем материале.

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#День учителя #Поздравления #Праздники #Открытки