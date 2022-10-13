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Покров Пресвятой Богородицы: яркие и нежные поздравительные открытки на 14 октября

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Покров Пресвятой Богородицы Новость обновлена 13 октября 2022, 18:17
Покров Пресвятой Богородицы

Обязательно поздравьте родных и близких со светлым праздником Покрова-2022.

В середине осени, 14 октября, Украина отмечает великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен Матери Божьей, которая благодаря своему белому одеянию спасла людей от верной гибели. Она распростерла белоснежный покров над молящимися людьми и защитила целый город от осады врагов.

В этот радостный осенний день люди традиционно желают друг другу мира, благополучия, радости, света, благодати, и чтобы Божья Матерь оберегала всех от невзгод, болезней и горя.

"Телеграф" подготовил для вас яркие, эффектные, красивые и одухотворенные поздравительные открытки с Покровом Богородицы, которые вы можете адресовать близким, родным, любимым людям, а также друзьям, коллегам и соседям.

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Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы отмечают в октябре-2022.

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