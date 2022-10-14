С Днем защитников и защитниц Украины 2022! Патриотические открытки и картинки на украинском языке

Отправляйте эффектные поздравительные открытки в праздник 14 октября всем защитникам и защитницам Украины

В пятницу помимо важнейшего церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы также чествуют своих защитников. 14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины.

Этот значимый государственный праздник посвящен давней традиции почитания украинского войска. Также в этот день празднуется и День украинского казачества. Помимо этого, считается, что именно 14 октября была основана Украинская повстанческая армия (УПА).

"Телеграф" поздравляет всех с этим знаменательным днем. Желаем мира, благополучия, процветания и счастья в каждую украинскую семью. В этот день предлагаем поздравить друзей, родных и близких з Днем защитников и защитниц Украины красивыми открытками и картинками на украинском языке с пожеланиями всего лучшего и мирного неба над головой.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще государственные праздники украинцы отмечают в октябре 2022 года.