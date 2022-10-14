С Покровом Пресвятой Богородицы 2022! Поздравления в душевных открытках на украинском языке

Традиционно на Покров принято просить Богородицу о помощи

В эту пятницу, 14 октября, отмечается один из самых больших и уважаемых праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

Это особый день, когда свершаются чудеса. Считается, что Богородица слышит каждую молитву, произнесенную от чистого сердца, которая была сказана перед иконой Девы Марии. Также девушки в этот день гадали на суженного.

Поздравьте сегодня родных и близких с особым днем. "Телеграф" подготовил для читателей открытки с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и поздравительные картинки на украинском языке.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — открытки на украинском

Напомним, что ежегодно 14 октября в Украине отмечают несколько важных для страны государственных праздников. Среди них – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и День УПА. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы отмечают в октябре-2022.