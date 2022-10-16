С Днем шефа 2022! Лучшие открытки и картинки
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Поздравьте своего руководителя с его профессиональным праздником
В это воскресенье в Украине и во всем мире празднуется День шефа или День босса. Об этом говорит календарь праздников и выходных на октябрь-2022. Профессиональный праздник руководителей всех звеньев отмечается ежегодно 16 октября.
В этот день у работников есть возможность выразить благодарность своему руководителю или руководительнице. Важно отметить, что работа шефа совсем нелегка, как это принято считать. Это огромная ответственность, постоянные сверхурочные и бессонные ночи.
"Телеграф" предлагает поздравить своего начальника, и совсем неважно, мужчина это или женщина — прежде всего, это человек, в подчинении которого находится не один сотрудник.
Специально для этого дня мы подготовили самые лучшие открытки и поздравительные картинки ко Дню шефа 16 октября.
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