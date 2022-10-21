Именины Таисии 21 октября: эффектные открытки и лучшие поздравления с днем ангела

В День ангела Таисии не забудьте поздравить именинниц с праздником.

21 октября День ангела празднуют женщины с божественным именем Таисия. Так что все Таи, Таечки, Таисии и Таси заслужили поздравления на свои именины. Обязательно поздравьте своих знакомых и отправьте наилучшие пожелания в этот день.

Имя Таисия в переводе с древнеегипетского означает "богиня плодородия". Девушки с таким именем отличаются спокойным и уступчивым характером, рассудительностью, обаянием и ясным умом.

В день ангела Таисии "Телеграф" собрал для вас красивые открытки, а также добрые поздравления с именинами в прозе, стихах и своими словами.

Прикольное поздравление с именинами для Таи

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Пожелаю тебе, Тася,

Сногсшибательного счастья,

Замечательных подружек,

И успех пусть честно служит!

Каждый день чтоб был прекрасным,

Солнышко светило ясно,

Все желания сбывались,

А тобой все любовались!

Оригинальное поздравление Таисии с днем ангела

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Таинственная,

Ангельски милая,

Интересная,

Сильная,

Искренняя,

Яркая, —

дорогая Таисия!

Поздравляю с днем ангела и желаю тебе всегда оставаться такой.

Пусть в твоей жизни все и всегда складывается самым лучшим образом.

Добрые поздравления имениннице Таисии

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Пусть у тебя сегодня, Тая,

Будет отличным настроение,

Мечта исполнится любая

В одно прекрасное мгновение!

Желаю я улыбок ярких

И счастья сладкого, как мед!

Пусть лишь приятные подарки

Каждый денек тебе несет!

С именинами Таисии: поздравление своими словами

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Поздравляю с днем ангела, Таисия!

Желаю мирного неба над головой, жизни без проблем,

а любовь чтобы в сердце жила и помогала в трудные времена.

Оставайся всегда самой доброй, отзывчивой и счастливой!

Доброе поздравление в день ангела Тае в прозе

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Тая, в этот прекрасный день я желаю тебе расцветать от счастья

и таять от любви. Пусть у тебя жизнь будет яркой, долгой,

радостной, веселой, пусть никогда не потревожат сердце беды,

пусть каждый день приносит удачу и любовь!

С именинами Таисии: поздравительные открытки

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