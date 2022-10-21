Именины Таисии 21 октября: эффектные открытки и лучшие поздравления с днем ангела
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В День ангела Таисии не забудьте поздравить именинниц с праздником.
21 октября День ангела празднуют женщины с божественным именем Таисия. Так что все Таи, Таечки, Таисии и Таси заслужили поздравления на свои именины. Обязательно поздравьте своих знакомых и отправьте наилучшие пожелания в этот день.
Имя Таисия в переводе с древнеегипетского означает "богиня плодородия". Девушки с таким именем отличаются спокойным и уступчивым характером, рассудительностью, обаянием и ясным умом.
В день ангела Таисии "Телеграф" собрал для вас красивые открытки, а также добрые поздравления с именинами в прозе, стихах и своими словами.
Прикольное поздравление с именинами для Таи
***
Пожелаю тебе, Тася,
Сногсшибательного счастья,
Замечательных подружек,
И успех пусть честно служит!
Каждый день чтоб был прекрасным,
Солнышко светило ясно,
Все желания сбывались,
А тобой все любовались!
Оригинальное поздравление Таисии с днем ангела
***
Таинственная,
Ангельски милая,
Интересная,
Сильная,
Искренняя,
Яркая, —
дорогая Таисия!
Поздравляю с днем ангела и желаю тебе всегда оставаться такой.
Пусть в твоей жизни все и всегда складывается самым лучшим образом.
Добрые поздравления имениннице Таисии
***
Пусть у тебя сегодня, Тая,
Будет отличным настроение,
Мечта исполнится любая
В одно прекрасное мгновение!
Желаю я улыбок ярких
И счастья сладкого, как мед!
Пусть лишь приятные подарки
Каждый денек тебе несет!
С именинами Таисии: поздравление своими словами
***
Поздравляю с днем ангела, Таисия!
Желаю мирного неба над головой, жизни без проблем,
а любовь чтобы в сердце жила и помогала в трудные времена.
Оставайся всегда самой доброй, отзывчивой и счастливой!
Доброе поздравление в день ангела Тае в прозе
***
Тая, в этот прекрасный день я желаю тебе расцветать от счастья
и таять от любви. Пусть у тебя жизнь будет яркой, долгой,
радостной, веселой, пусть никогда не потревожат сердце беды,
пусть каждый день приносит удачу и любовь!
С именинами Таисии: поздравительные открытки
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