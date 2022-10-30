С Днем автомобилиста-2022! Крутые открытки и картинки

День автомобилистов и дорожников празднуют в последнее воскресенье октября

Согласно календарю праздников на октябрь-2022, в последнее воскресенье этого месяца в Украине отмечается День автомобилиста и дорожника.

Официально праздник утвержден в 1993 году Леонидом Кравчуком. В 2022 году День автомобилиста и дорожника выпадает на 30 октября.

Сейчас это не только профессиональный праздник работников автотранспорта и дорожного хозяйства – в этот день принято поздравлять всех водителей! "Телеграф" подготовил для своих читателей поздравления в красивых открытках и картинках.

Пересылайте приятные поздравительные картинки своим близким и знакомым, которые не представляют ни одного дня без руля, в соцсетях и мессенджерах.

С Днем автомобилиста и дорожника в 2022-м: открытки и картинки

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