С Хэллоуином 2022! Самые лучшие прикольные открытки и картинки к празднику

В этот день принято устраивать настоящие карнавалы "нечистой силы"

В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы ежегодно отмечают самый ужасный, и в то же время веселый праздник — Хэллоуин, или День всех святых. В 2022 году это время с понедельника на вторник.

Считается, что на Хэллоуин открывается портал между миром живых и мертвых, поэтому в этот день можно увидеться со всяческой нечистью, ведьмами и колдунами. Чтобы духи обошли стороной и не причинили вреда, на Хэллоуин пытались замаскироваться "под своего": в привидение, монстра или другую нечисть.

В этот жуткий и веселый день важным атрибутом являются не только яркие образы, но и прикольные поздравления. "Телеграф" предлагает вам крутую подборку открыток и картинок на Хэллоуин-2022, с помощью которых вы сможете поздравить друзей в этот понедельник.

В наших материалах вы также можете узнать, что можно приготовить на Хэллоуин-2022, а также, каким героем нарядиться и какой сделать грим на Хэллоуин-2022.