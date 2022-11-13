С днем доброты! Милые поздравления, картинки и открытки с праздником

В День Доброты, кроме добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы

Ежегодно, 13 ноября, во всем мире отмечается очень милый праздник — День доброты. История праздника берет свое начало в 1997 году в Японии вместе с созданием волонтерского "Всемирного движения за доброту". Официально Всемирный день Доброты был основан в Сингапуре 18 ноября 2000 г. на 3-й конференции Движения доброты.

Сначала в него входили только представители тихоокеанского региона, а позже к ним присоединились еще несколько регионов. На 2022 год это добрый праздник отмечают в 28 странах: США, Канада, Япония, Франция, Италия, Индия, Нидерланды, Новая Зеландия, Непал, Нигерия, Южная Корея, Сингапур, Великобритания, ОАЕ…И с каждым годом их цифра только растет. В Украине этот праздник пока не так популярен, но это не мешает распространять добрую традицию и совершать хорошие поступки.

Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше хорошее отношение к окружающим: скажите сегодня в магазине на кассе "спасибо", подайте руку выходящей бабушке, женщине, девушке руку при выходе из общественного транспорта.

Поэтому поводу "Телеграф" собрал милую подборку поздравительных открыток и картинок с этим добрым праздником, которые вы сможете отправить своим родным, друзьям и знакомым в соцсетях или мессенджерах.

Поздравления с днем доброты: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения в СМС.