Поздравления с Днем студента: красочные открытки и картинки, стихи и проза

Праздник появился после трагической истории с чешскими студентами-патриотами

Ежегодно в мире празднуют Международный день студента 17 ноября. В 2022 году дата припадает на четверг. В этот день принято поздравлять всех, кто сейчас находится в статусе студента, а сами же виновники торжества устраивают вечеринки и праздничные мероприятия.

"Телеграф" публикует красочные картинки и открытки ко Дню студента, которые можно отправить во всех доступных мессенджерах своим знакомым студентам. Также вы можете написать в смс короткое поздравление в прозе своими словами или поделиться праздничным стихотворением.

История праздника

Международный день студента был установлен в память о чешских студентах-патриотах. Украина отмечает День студента с 1999 года. Зародился праздник ранее. Изначально дата не ассоциировалась с весельем и радостью, ведь 17 ноября 1939 года в Чехословакии более 1200 студентов арестовали и поместили в концлагерь, причина – акция протеста, начавшаяся с мирной демонстрации в честь годовщины образования Чехословацкого государства, во время которой застрелили студент медицинского факультета. Некоторых из учащихся-арестантов казнили.

Поздравления с Днем студента в прозе

Поздравляю, студент! Пусть обучение дается тебе легко, пусть тяга к новым знаниям не угасает с годами, пусть преподаватели будут к тебе благосклонны и справедливы. С международный днем студента!

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С Международным днем студента! Пусть осень приносит не скуку, а вдохновение для учёбы. Пусть зима даст не простуду, а новые силы для начинаний. Пусть весна преподнесет не слякоть, а счастливую любовь. Пусть лето подарит не хвосты, а грандиозные путешествия. Желаю успешной учебы и счастья!

Поздравления с Днем студента в стихах

Что студенту пожелать?

Много есть и сладко спать,

Утром вовремя вставать,

Чтоб на пару не проспать.

Быть в форме и здоровым,

К обучению готовым,

Педагогов – добрых, честных,

Лекций – хороших, интересных,

Светлых, творческих идей,

И только добрых вестей!

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Пусть экзамены сами сдаются,

А зачетки от счастья смеются!

Радуйся и живи моментом,

Поздравляем с Днем студента!

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Сегодня праздник – День студента!

Поэтому хочу искренне пожелать:

Чтобы сессии завершались хэппиэндом,

А ты с улыбкой мог все это вспоминать!

Открытки и картинки ко Дню студента