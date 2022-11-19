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С Международным днем мужчин: лучшие открытки и картинки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
19 ноября во всем мире отмечается Мужской день
19 ноября во всем мире отмечается Мужской день. Фото freepik.com

Герои праздника — мужчины всего мира

Согласно календарю праздников, 19 ноября отмечается Международный мужской день.

В обществе эта дата появилась 24 года назад. Впервые праздник стали отмечать в 1999 году. Его празднование прошло в Тринидад и Табаго. Организатором праздника стал доктор из университета Вест-Индии Джероме Тилуксингх. Эту дату он выбрал неслучайно: именно 19 ноября родился отец Джероме.

Хотя праздник и считается неофициальном, это не значит, что его не нужно отмечать. Почему бы не порадовать и не поздравить своих мужчин в этот особый день? К тому же прямо сейчас наши украинские мужчины защищают страну от навалы российских оккупантов. Сегодня можно устроить торжественный обед, подарить им небольшие презенты, отправить поздравительные картинки с всемирным днем мужчин в соцсетях или мессенджерах.

"Телеграф" подготовил в честь праздника красивые картинки с Днём мужчин, открытки со всемирным днем мужчин с пожеланиями счастья и всего наилучшего мужчине 19 ноября. Вы можете без проблем скачать бесплатно картинки и открытки и отправить через сеть телефоном или на компьютер.

Открытки с поздравлениями с Днем мужчин 19 ноября

открытка с днем мужчин 2022
открытка с днем мужчин 2022
открытка с днем мужчин 2022
открытка с днем мужчин 2022
открытка с днем мужчин 2022
открытка с днем мужчин 2022
открытка с днем мужчин 2022

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#Праздники #Открытки #Международный день мужчин